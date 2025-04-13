Источник: каждый игрок «Зенита» получит € 250 тыс. за победу в матче с «Краснодаром»

В качестве премиальных каждому игроку санкт-петербургского «Зенита» в случае победы в матче с «Краснодаром» обещали по € 110 тыс. В случае победы с разницей в три мяча и более — по € 250 тыс. Об этом сообщил Sport24.

«Зенит» разгромил «Краснодар» во встрече 24-го тура чемпионата России со счётом 4:1. По информации источника, были увеличены премиальные и за потенциальную итоговую победу в чемпионате — с € 800 тыс. до € 1,4 млн.

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«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.