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Источник: каждый игрок «Зенита» получит € 250 тыс. за победу в матче с «Краснодаром»

Источник: каждый игрок «Зенита» получит € 250 тыс. за победу в матче с «Краснодаром»
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В качестве премиальных каждому игроку санкт-петербургского «Зенита» в случае победы в матче с «Краснодаром» обещали по € 110 тыс. В случае победы с разницей в три мяча и более — по € 250 тыс. Об этом сообщил Sport24.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Зенит» разгромил «Краснодар» во встрече 24-го тура чемпионата России со счётом 4:1. По информации источника, были увеличены премиальные и за потенциальную итоговую победу в чемпионате — с € 800 тыс. до € 1,4 млн.

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«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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