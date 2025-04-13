Александр Мостовой: «Краснодар» поплыл после своего гола, а «Зенит» спокойно забивал

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Ждал победу «Зенита». Мы видим интригу в чемпионате, которая будет сохраняться до конца. Конечно, не думал, что будет разгром и целых четыре мяча в ворота «Краснодара». Кордоба сделал шикарный гол, а потом они поплыли. Были зоны, «Зенит» спокойно забивал, расстреливал вратаря. В любых моментах нужно дорабатывать — догонять мяч, если можешь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит», набравший 50 очков за сезон, располагается на второй строчке.
- 13 апреля 2025
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