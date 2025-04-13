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Александр Мостовой: «Краснодар» поплыл после своего гола, а «Зенит» спокойно забивал

Александр Мостовой: «Краснодар» поплыл после своего гола, а «Зенит» спокойно забивал
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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Ждал победу «Зенита». Мы видим интригу в чемпионате, которая будет сохраняться до конца. Конечно, не думал, что будет разгром и целых четыре мяча в ворота «Краснодара». Кордоба сделал шикарный гол, а потом они поплыли. Были зоны, «Зенит» спокойно забивал, расстреливал вратаря. В любых моментах нужно дорабатывать — догонять мяч, если можешь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит», набравший 50 очков за сезон, располагается на второй строчке.

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