Александр Мостовой: «Краснодар» поплыл после своего гола, а «Зенит» спокойно забивал

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ждал победу «Зенита». Мы видим интригу в чемпионате, которая будет сохраняться до конца. Конечно, не думал, что будет разгром и целых четыре мяча в ворота «Краснодара». Кордоба сделал шикарный гол, а потом они поплыли. Были зоны, «Зенит» спокойно забивал, расстреливал вратаря. В любых моментах нужно дорабатывать — догонять мяч, если можешь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За шесть туров до конца чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит», набравший 50 очков за сезон, располагается на второй строчке.