Александр Мостовой: Семак работает и радуется, что у него в «Зените» такой сильный состав

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Семак здесь при чём? Играют футболисты, а состав у «Зенита» самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть — целуют во все места. Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.