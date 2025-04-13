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Александр Мостовой: Семак работает и радуется, что у него в «Зените» такой сильный состав

Александр Мостовой: Семак работает и радуется, что у него в «Зените» такой сильный состав
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой после победы «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Семак здесь при чём? Играют футболисты, а состав у «Зенита» самый сильный. Когда результата нет, все становятся плохими, когда он есть — целуют во все места. Сейчас Семак работает, получает удовольствие и радуется, что у него такой состав. Футболистов в 25 лет ничему уже не научить», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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