Синицын назвал неожиданно лёгкой победу «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший футболист Андрей Синицын прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, результат неожиданный — лёгкая победа «Зенита» над «Краснодаром». Не думаю, что теперь что-то должно сильно поменяться. «Быки» продолжат играть в свою игру, гнуть свою линию. Может, теперь «Зениту» удастся хороший финишный спурт. Но «Краснодар» не будет погружаться в упаднические настроения — осталось шесть игр, команда на первом месте и шансы ещё есть», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков.