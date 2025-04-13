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Синицын назвал неожиданно лёгкой победу «Зенита» над «Краснодаром»

Синицын назвал неожиданно лёгкой победу «Зенита» над «Краснодаром»
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Бывший футболист Андрей Синицын прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Конечно, результат неожиданный — лёгкая победа «Зенита» над «Краснодаром». Не думаю, что теперь что-то должно сильно поменяться. «Быки» продолжат играть в свою игру, гнуть свою линию. Может, теперь «Зениту» удастся хороший финишный спурт. Но «Краснодар» не будет погружаться в упаднические настроения — осталось шесть игр, команда на первом месте и шансы ещё есть», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков.

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