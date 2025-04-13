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Семак отреагировал на информацию о премиальных «Зенита» после победы над «Краснодаром»

Семак отреагировал на информацию о премиальных «Зенита» после победы над «Краснодаром»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о размере премиальных за победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1). Ранее сообщалось, что при победе в три мяча игроки получат по € 250 тыс.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Я читаю некоторые каналы. То, что я вижу, без смеха воспринимать абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. К сожалению, очень большое внимание уделяется чужим карманам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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Источник: каждый игрок «Зенита» получит € 250 тыс. за победу в матче с «Краснодаром»
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