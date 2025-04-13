Семак отреагировал на информацию о премиальных «Зенита» после победы над «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о размере премиальных за победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1). Ранее сообщалось, что при победе в три мяча игроки получат по € 250 тыс.

«Я читаю некоторые каналы. То, что я вижу, без смеха воспринимать абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни зарабатывали, это то, что они зарабатывают своим трудом. К сожалению, очень большое внимание уделяется чужим карманам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.