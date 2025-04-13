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Семак: в матче с «Краснодаром» призовые интересовали игроков «Зенита» в последнюю очередь

Семак: в матче с «Краснодаром» призовые интересовали игроков «Зенита» в последнюю очередь
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о призовых команде за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Спасибо ребятам за игру, они сегодня хорошо играли. Вопросы по поводу возможных призовых можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. Поверьте, на сегодняшней игре возможные призовые интересовали игроков в последнюю очередь. Я так и сказал им перед игрой. Все были абсолютно согласны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков.

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