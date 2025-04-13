Семак: в матче с «Краснодаром» призовые интересовали игроков «Зенита» в последнюю очередь
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о призовых команде за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Спасибо ребятам за игру, они сегодня хорошо играли. Вопросы по поводу возможных призовых можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. Поверьте, на сегодняшней игре возможные призовые интересовали игроков в последнюю очередь. Я так и сказал им перед игрой. Все были абсолютно согласны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
20:25
-
20:24
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:14
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:45
-
19:40
-
19:39
-
19:34
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:14
-
19:10
-
19:03
-
19:02
-
18:54