Семак: в матче с «Краснодаром» призовые интересовали игроков «Зенита» в последнюю очередь

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о призовых команде за победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Спасибо ребятам за игру, они сегодня хорошо играли. Вопросы по поводу возможных призовых можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. Поверьте, на сегодняшней игре возможные призовые интересовали игроков в последнюю очередь. Я так и сказал им перед игрой. Все были абсолютно согласны», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков.