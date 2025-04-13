«Химки» — «Крылья Советов»: Печенин сравнял счёт во встрече

В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 1:1.

На 54-й минуте защитник самарцев Кирилл Печенин сравнял счёт во встрече прямым ударом со штрафного.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 23 очка за 23 матча. «Крылья Советов» заработали 23 очка после 23 игр. Команда Игоря Осинькина располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.