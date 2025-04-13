Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак оценил игру Максима Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Семак оценил игру Максима Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Вся наша игра потихоньку перестраивается. Мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Я пытаюсь отвечать более кратко. После игры со «Спартаком» спросили, почему так играем, я объяснил. После этого тут же написали, что Семак жалуется.

Я просто скажу, что Максим Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки. Развёрнутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Иногда пишущая братия перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Сегодня Максим сыграл хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android