Семак оценил игру Максима Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Вся наша игра потихоньку перестраивается. Мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Я пытаюсь отвечать более кратко. После игры со «Спартаком» спросили, почему так играем, я объяснил. После этого тут же написали, что Семак жалуется.
Я просто скажу, что Максим Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки. Развёрнутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Иногда пишущая братия перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Сегодня Максим сыграл хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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