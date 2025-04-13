Семак оценил игру Максима Глушенкова в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего Максима Глушенкова в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

«Вся наша игра потихоньку перестраивается. Мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Я пытаюсь отвечать более кратко. После игры со «Спартаком» спросили, почему так играем, я объяснил. После этого тут же написали, что Семак жалуется.

Я просто скажу, что Максим Глушенков сегодня сыграл хорошо и полезно, как и все игроки. Развёрнутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Иногда пишущая братия перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Сегодня Максим сыграл хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.