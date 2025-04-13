«Балтика» уверенно обыграла «Сочи» в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны). «Балтика» одержала победу со счётом 2:0.

На 39-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Николай Титков. На 48-й минуте Брайан Хиль увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче — 2:0.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 62 очка за 28 матчей. «Сочи» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на пятой строчке.