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Балтика — Сочи, результат матча 13 апреля 2025, счёт 2:0, Первая лига 2024-2025

«Балтика» уверенно обыграла «Сочи» в матче 28-го тура Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны). «Балтика» одержала победу со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Титков – 39'     2:0 Хиль – 48'    

На 39-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник хозяев Николай Титков. На 48-й минуте Брайан Хиль увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт в матче — 2:0.

«Балтика» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 62 очка за 28 матчей. «Сочи» заработал 47 очков после аналогичного количества игр и располагается на пятой строчке.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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