Мусаев назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:4).

«Хорошее начало: забили, хорошо играли. Дальше наша ошибка была в том, что сыграли в более оборонительный футбол. Слишком прижались, а нужно было продолжать то, что получалось. Пропустили первый мяч — не хватило агрессии в средней части поля, дали пробить Глушенкову, не среагировали на добивание. Во втором мяче тоже ошибки одна за другой.

Во втором тайме пытались переломить игру, сделали замены, но «Зенит» практически не дал шанса. Концовка была плохая. Нельзя бросать играть», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.