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Мурад Мусаев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Мурад Мусаев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы «быков» на победу в РПЛ после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«В конце чемпионата личные встречи и пропущенные мячи могут иметь значение. Мы по-прежнему находимся на первом месте. Нужно как можно скорее проанализировать игру и её забыть, думать об «Ахмате», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков. Победа в 24-м туре обеспечила «Зениту» преимущество над «Краснодаром» в личных встречах.

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