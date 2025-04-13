Мурад Мусаев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил шансы «быков» на победу в РПЛ после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В конце чемпионата личные встречи и пропущенные мячи могут иметь значение. Мы по-прежнему находимся на первом месте. Нужно как можно скорее проанализировать игру и её забыть, думать об «Ахмате», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками в 24 матчах. «Зенит» занимает второе место. У команды 50 очков. Победа в 24-м туре обеспечила «Зениту» преимущество над «Краснодаром» в личных встречах.