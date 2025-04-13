Семак — о возможном чемпионстве «Зенита»: всё может получиться при правильном отношении

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о борьбе за чемпионство после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

«Облегчения нет, есть удовлетворение от того, что мы остаёмся в деле. Естественно, плюс пять или плюс восемь — не одно и то же, что плюс два. Конечно, разница существенная. Догонять всегда тяжело. Поэтому глобально радости нет. Кардинально в таблице ничего не изменилось. Будем готовиться и потом уже поговорим, насколько важен был тот или иной матч.

Мы не можем понять, какой из этапов будет самым сложным. Готовимся ко всем играм. За все матчи дают три очка. Нам надо готовится, работать и верить, что всё может получиться при нашем правильном отношении и работе, которую делают игроки», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.