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Ньюкасл — Манчестер Юнайтед, результат матча 13 апреля 2025, счёт 4:1, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» без Онана разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Главным арбитром матча был Крис Кавана. Победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

На 24-й минуте итальянский полузащитник Сандро Тонали вывел «Ньюкасл» вперёд. На 37-й минуте вингер «МЮ» Алехандро Гарначо восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте полузащитник Харви Барнс вновь добыл преимущество для «Ньюкасла». На 64-й минуте Барнс оформил дубль. На 77-й минуте опорник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс довёл счёт до крупного — 4:1. Ворота «Манчестер Юнайтед» защищал Алтай Байындыр.

Победа позволила «Ньюкаслу» довести количество набранных в сезоне очков до 56 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «Манчестер Юнайтед» осталось 38 очков. Команда располагается на 14-й строчке.

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