Черников призвал фанатов «Краснодара» продолжать верить в команду после проигрыша «Зениту»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников призвал фанатов продолжать верить в команду после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас нужно успокоиться, проанализировать игру и уже на следующий день двигаться дальше. Тяжело давались моменты, особенно во втором тайме — он не получился совсем. Не могу точно сказать почему. Защита «Зенита» действовала уверенно.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить наших болельщиков — они всегда поддерживают нас и заряжают. Хочу, чтобы они продолжали верить в нас», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.