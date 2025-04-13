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Черников призвал фанатов «Краснодара» продолжать верить в команду после проигрыша «Зениту»

Черников призвал фанатов «Краснодара» продолжать верить в команду после проигрыша «Зениту»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников призвал фанатов продолжать верить в команду после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Сейчас нужно успокоиться, проанализировать игру и уже на следующий день двигаться дальше. Тяжело давались моменты, особенно во втором тайме — он не получился совсем. Не могу точно сказать почему. Защита «Зенита» действовала уверенно.

Пользуясь случаем, хочется поблагодарить наших болельщиков — они всегда поддерживают нас и заряжают. Хочу, чтобы они продолжали верить в нас», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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