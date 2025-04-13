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Игрок «Краснодара» Черников не стал винить Агкацева в первом пропущенном голе от «Зенита»

Игрок «Краснодара» Черников не стал винить Агкацева в первом пропущенном голе от «Зенита»
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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников высказался об игре голкипера Станислава Агкацева в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом». «Краснодар» потерпел поражение со счётом 1:4.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Мы никогда не будем указывать на ошибки, чьи бы они ни были — мои, Стаса или чьи-то ещё. Это задача тренера, а мы проиграли как команда», — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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