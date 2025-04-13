«Вы ждёте, что я скажу «нет»? Черников ответил на вопрос о борьбе «Краснодара» за золото

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос о борьбе команды за золото в чемпионате России.

— Способен ли «Краснодар» одержать шесть побед подряд?

— Вы ждёте, что я скажу «нет»? Мы сейчас на первой строчке. Понятно, что «Зенит» сократил отставание, но мы лидируем в турнирной таблице. Завтра мы забудем этот результат и будем двигаться дальше, — передаёт слова Черникова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 24 встреч «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Мурада Мусаева заработала 52 очка. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, набрав 50 очков. На третьем месте находится «Спартак», у которого 47 очков.