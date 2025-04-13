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Мурад Мусаев: почему «Краснодар» плохо вышел на второй тайм? «Зенит» хорошо играл

Мурад Мусаев: почему «Краснодар» плохо вышел на второй тайм? «Зенит» хорошо играл
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о втором тайме в исполнении команды в матче 24-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

— Почему «Краснодар» так плохо вышел на второй тайм?
— «Зенит» хорошо играл.

— Только в «Зените» дело?
— В нас тоже, понятно. Нужно было играть лучше и в концовке первого тайма, продолжать то, что получалось, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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