Валерий Газзаев: игроки «Зенита» понимали, ради чего они выходят на матч с «Краснодаром»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» был сильнее по всем компонентам. Победа даёт возможность питерской команде и дальше претендовать на чемпионство. Мне кажется, обе команды показали хороший уровень игры. Все игроки «Зенита» понимали, ради чего они выходят. Была одна задача — победить. Отсюда и столько столкновений.

Надо отметить уровень группы атаки «Зенита» в лице Глушенкова, Гонду, Луиса Энрике. Они усилили команду. Мостовой и Вендел тоже отлично проявили себя! Пятёрка атаки сыграла на высоком уровне. Их невозможно было остановить. Все они участвовали в реализации голов. «Зенит» был сильнее и закономерно одержал победу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 50 и сократил отставание от лидирующего в РПЛ «Краснодара» до двух очков. Разгромная победа позволила сине-бело-голубым достичь преимущества над «горожанами» в личных встречах перед финальным отрезком сезона.