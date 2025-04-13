Кордоба — после поражения от «Зенита»: не знаю, что сказать. Проиграли — и всё

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о крупном поражении своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4).

«Не знаю, что сказать. Проиграли — и всё. Сейчас нужно исправить многое в предстоящих матчах. Мы знали, что этот матч будет сложным в разных аспектах. Результат — заслуга соперника, это их победа.

У нас был не лучший день, такое может случиться с любой командой. Едем домой исправлять это. Почему это может как-то на нас сказаться, если идём на первом месте? Теперь только продолжать работать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.