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Кордоба — после поражения от «Зенита»: не знаю, что сказать. Проиграли — и всё

Кордоба — после поражения от «Зенита»: не знаю, что сказать. Проиграли — и всё
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о крупном поражении своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Не знаю, что сказать. Проиграли — и всё. Сейчас нужно исправить многое в предстоящих матчах. Мы знали, что этот матч будет сложным в разных аспектах. Результат — заслуга соперника, это их победа.

У нас был не лучший день, такое может случиться с любой командой. Едем домой исправлять это. Почему это может как-то на нас сказаться, если идём на первом месте? Теперь только продолжать работать», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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