Эракович: «Зенит» играл лучше «Краснодара» и доказал, что он лучшая команда России
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о победе в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Очень рады, что смогли победить сегодня. Доказали на поле, что являемся лучшей командой России, — играли лучше «Краснодара» и в первом тайме, и во втором. Все предыдущие потери очков случались из-за наших ошибок, но сегодня провели идеальную игру и, повторюсь, доказали: «Зенит» — сильнейшая команда страны», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.
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