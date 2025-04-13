Эракович: «Зенит» играл лучше «Краснодара» и доказал, что он лучшая команда России

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о победе в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (4:1).

«Очень рады, что смогли победить сегодня. Доказали на поле, что являемся лучшей командой России, — играли лучше «Краснодара» и в первом тайме, и во втором. Все предыдущие потери очков случались из-за наших ошибок, но сегодня провели идеальную игру и, повторюсь, доказали: «Зенит» — сильнейшая команда страны», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.