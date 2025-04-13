Тренер «Краснодара» Мусаев оценил работу арбитра Кукуяна в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе Павла Кукуяна, главного арбитра встречи 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в которой «горожане» разгромно уступили «Зениту» (1:4).
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«Были мелкие помарки. Но в целом, думаю, Павел Кукуян отработал хорошо», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
После 24 матчей «Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку в РПЛ с 52 очками. «Зенит» занимает второе место. В активе сине-бело-голубых 50 набранных очков. Победа в очном матче позволила «Зениту» добиться преимущества по личным встречам над «Краснодаром». Тройку лидеров с 47 очками замыкает «Спартак».
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