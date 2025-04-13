Защитник «Зенита» Эракович: до драки с Кордобой не дошло, потому что я умный

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о стычках с нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой в матче 24-го тура чемпионата России. «Зенит» одержал победу в Санкт-Петербурге со счётом 4:1.

«Признаю свою ошибку в пропущенном мяче. Мы с Кордобой много разговаривали на английском. До драки не дошло, потому что я умный», — передаёт слова Эраковича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.