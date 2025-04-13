Дркушич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром» (4:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не было тяжело, потому что мы все готовы сыграть. Очень хорошо тренировались всю неделю перед матчем с «Краснодаром», так что всё хорошо. «Зенит» сегодня был сильнее. Ещё перед игрой мы знали, что она очень важна и для нас, и для них. Первые 15 минут, возможно, играли немного неуверенно, но после гола «Краснодара» на поле была только одна команда — «Зенит». Это очень важная победа», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.