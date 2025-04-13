Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дркушич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Дркушич прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче с «Краснодаром» (4:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Не было тяжело, потому что мы все готовы сыграть. Очень хорошо тренировались всю неделю перед матчем с «Краснодаром», так что всё хорошо. «Зенит» сегодня был сильнее. Ещё перед игрой мы знали, что она очень важна и для нас, и для них. Первые 15 минут, возможно, играли немного неуверенно, но после гола «Краснодара» на поле была только одна команда — «Зенит». Это очень важная победа», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android