Защитник «Зенита» Дркушич: мы не будем смотреть на «Краснодар», но они могут потерять очки

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о борьбе за чемпионство после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

«У «Краснодара» очень хорошая команда, игроки. Но я считаю, что они могут потерять очки в оставшихся турах. Однако мы не будем смотреть на них — только на нас. Надо выигрывать каждую следующую игру, а дальше посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.