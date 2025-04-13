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Защитник «Зенита» Дркушич: мы не будем смотреть на «Краснодар», но они могут потерять очки

Защитник «Зенита» Дркушич: мы не будем смотреть на «Краснодар», но они могут потерять очки
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о борьбе за чемпионство после победы в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (4:1).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«У «Краснодара» очень хорошая команда, игроки. Но я считаю, что они могут потерять очки в оставшихся турах. Однако мы не будем смотреть на них — только на нас. Надо выигрывать каждую следующую игру, а дальше посмотрим, как всё сложится», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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