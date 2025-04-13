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Игрок «Краснодара» Мозес прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Игрок «Краснодара» Мозес прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Мы все хотели победить, недовольны результатом. Сейчас с этим ничего не поделаешь. Это футбол. Настроение у нас плохое, этот матч мы проиграли. Нам нужно его проанализировать, на нём научиться.

После первого мяча, забитого «Зенитом», у нас ухудшилось настроение. Мы могли лучше отреагировать на забитый гол. Во втором тайме мы вышли на поле и хотели вернуться в игру. Сделали замены и ожидали, что они нам помогут», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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