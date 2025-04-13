Игрок «Краснодара» Мозес прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы все хотели победить, недовольны результатом. Сейчас с этим ничего не поделаешь. Это футбол. Настроение у нас плохое, этот матч мы проиграли. Нам нужно его проанализировать, на нём научиться.

После первого мяча, забитого «Зенитом», у нас ухудшилось настроение. Мы могли лучше отреагировать на забитый гол. Во втором тайме мы вышли на поле и хотели вернуться в игру. Сделали замены и ожидали, что они нам помогут», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.