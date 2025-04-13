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«Не чувствуем давления». Игрок «Краснодара» Мозес высказался о чемпионской гонке в РПЛ

«Не чувствуем давления». Игрок «Краснодара» Мозес высказался о чемпионской гонке в РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о борьбе за чемпионство после поражения от санкт-петербургского «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Сейчас мы особо не чувствуем давления. Победы или поражения вызывают определённые эмоции. То, что произошло, уже произошло. Самое главное для нас — это матчи, которые будут в ближайшем будущем. У нас нет никаких мыслей о первом месте. Конечно, мы хотим занять его и стать чемпионами, но сейчас самое главное — следующий матч», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.

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