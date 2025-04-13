«Не чувствуем давления». Игрок «Краснодара» Мозес высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о борьбе за чемпионство после поражения от санкт-петербургского «Зенита» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас мы особо не чувствуем давления. Победы или поражения вызывают определённые эмоции. То, что произошло, уже произошло. Самое главное для нас — это матчи, которые будут в ближайшем будущем. У нас нет никаких мыслей о первом месте. Конечно, мы хотим занять его и стать чемпионами, но сейчас самое главное — следующий матч», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 50 очков за 24 матча. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 52 очка.
- 13 апреля 2025
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