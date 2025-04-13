Вингер «Зенита» Мостовой: пропущенный от «Краснодара» гол сыграл нам на руку

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал волевую разгромную победу своей команды над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые забили четыре мяча после того, как хавбек «Краснодара» Никита Кривцов открыл счёт в матче на 16-й минуте.

— Мы готовились в обычном недельном цикле, но, конечно же, все понимали, какая это ответственная и важная игра. Даже если бы сегодня мы сыграли вничью, нам было бы очень тяжело догнать «Краснодар». Мы очень серьёзно настраивались на игру и показали на поле и по счёту, что сегодня мы были настоящей командой. Бились друг за друга, отдавались на все сто. Это очень сильно порадовало.

— Счёт разгромный, но наша команда пропустила первой, причём это был достаточно быстрый гол. Сказался ли он на настроениях в коллективе?

— Безусловно, когда ты пропускаешь гол в такой игре, это немного меняет тебя. При этом думаю, что нам это сыграло на руку — нам было некуда отступать, нас не устраивал ничейный счёт и тем более поражение. Мы стали больше рисковать, демонстрировать больший напор, и из-за этого пошли голы, — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе место с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 набранных очков.