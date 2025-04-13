«1+1. С победой, Питер!» Соболев — после голевой передачи в матче «Зенита» с «Краснодаром»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поздравил Санкт-Петербург с победой сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«1+1. С победой, Питер!» – написал Соболев в телеграм-канале.

28-летний форвард в этом матче сделал результативную передачу на Луиса Энрике, который забил четвёртый гол «Зенита». Отметим, что в предыдущем туре с «Локомотивом» Соболев отметился голом. Это первые голевые действия Александра за санкт-петербургский клуб в РПЛ.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте располагается «Спартак», у которого 47 очков.