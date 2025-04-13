«1+1. С победой, Питер!» Соболев — после голевой передачи в матче «Зенита» с «Краснодаром»
Поделиться
Нападающий «Зенита» Александр Соболев поздравил Санкт-Петербург с победой сине-бело-голубых над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
«1+1. С победой, Питер!» – написал Соболев в телеграм-канале.
28-летний форвард в этом матче сделал результативную передачу на Луиса Энрике, который забил четвёртый гол «Зенита». Отметим, что в предыдущем туре с «Локомотивом» Соболев отметился голом. Это первые голевые действия Александра за санкт-петербургский клуб в РПЛ.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. На третьем месте располагается «Спартак», у которого 47 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 апреля 2025
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:28
-
21:25
-
21:24
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:50
-
20:43
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:21
-
20:21
-
20:20
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:14
-
20:10
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:55
-
19:50