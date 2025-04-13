«Химки» — «Крылья Советов»: Сергеев вывел гостей вперёд на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Химки» и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Абросимов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Крыльев Советов».
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14' 1:1 Печенин – 54' 1:2 Сергеев – 75' 1:3 Дмитриев – 90+4'
На 75-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. Ранее, на 54-й минуте, Кирилл Печенин сравнял счёт во встрече.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Франка Артиги набрала 23 очка за 23 матча. «Крылья Советов» заработали 23 очка после 23 игр. Команда Игоря Осинькина располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.
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