Юрий Сёмин высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Полные трибуны играют громадную роль и дают эмоции, которые можно направить на футбол. А некоторые футболисты «Краснодара» не смогли такое переварить и направляли эмоции на судей, соперника, но не на футбол. «Зенит» был более сконцентрирован на игре и сохранял спокойствие, даже проигрывая в счёте. У «Краснодара» этого не получилось — претензии к судьям, лишние эмоции, а футбол для них растворился.

У «Краснодара» есть преимущество в два очка, и оно достаточно серьёзное — матчей осталось немного. Надо работать, чтобы сохранить уверенность в себе. Мой совет команде — сконцентрироваться на футболе и на себе. У них хорошие игроки, которые могут демонстрировать лучшие качества», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе место с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 набранных очков.