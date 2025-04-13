Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»

Юрий Сёмин высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Полные трибуны играют громадную роль и дают эмоции, которые можно направить на футбол. А некоторые футболисты «Краснодара» не смогли такое переварить и направляли эмоции на судей, соперника, но не на футбол. «Зенит» был более сконцентрирован на игре и сохранял спокойствие, даже проигрывая в счёте. У «Краснодара» этого не получилось — претензии к судьям, лишние эмоции, а футбол для них растворился.

У «Краснодара» есть преимущество в два очка, и оно достаточно серьёзное — матчей осталось немного. Надо работать, чтобы сохранить уверенность в себе. Мой совет команде — сконцентрироваться на футболе и на себе. У них хорошие игроки, которые могут демонстрировать лучшие качества», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Победа в очном матче позволила «Зениту» сократить отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» до двух очков. Команды занимают в турнирной таблице РПЛ первое и второе место с 52 и 50 очками соответственно. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», в активе которого 47 набранных очков.

Материалы по теме
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android