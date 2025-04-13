Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Аполлоном» в 31-м туре чемпионата Кипра

Завершился матч 31-го тура чемпионата Кипра (плей-офф чемпионов) между «Арисом» и «Аполлоном». Встреча проходила в Лимасоле на домашнем стадионе «Ариса». Победу в матче со счётом 2:1 одержали хозяева.

На 31-й минуте гости открыли счёт во встрече. На 43-й минуте Янник Гомис сравнял счёт в матче. На 56-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, а также получил жёлтую карточку.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионов на Кипре с 68 очками за один тур до конца турнира. Отставание от лидирующего «Пафоса» составляет три очка, отрыв от третьего места, на котором находится АЕК, — восемь очков. У «Пафоса» и АЕКа есть игра в запасе.