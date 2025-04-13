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Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Аполлоном» в 31-м туре чемпионата Кипра

Гол Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Аполлоном» в 31-м туре чемпионата Кипра
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Завершился матч 31-го тура чемпионата Кипра (плей-офф чемпионов) между «Арисом» и «Аполлоном». Встреча проходила в Лимасоле на домашнем стадионе «Ариса». Победу в матче со счётом 2:1 одержали хозяева.

Кипр — Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 31-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
Аполлон Л
Лимасол
0:1 Duodu – 31'     1:1 Гомис – 43'     2:1 Кокорин – 56'    

На 31-й минуте гости открыли счёт во встрече. На 43-й минуте Янник Гомис сравнял счёт в матче. На 56-й минуте российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вывел свою команду вперёд. Отметим, что форвард вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч, а также получил жёлтую карточку.

«Арис» занимает второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионов на Кипре с 68 очками за один тур до конца турнира. Отставание от лидирующего «Пафоса» составляет три очка, отрыв от третьего места, на котором находится АЕК, — восемь очков. У «Пафоса» и АЕКа есть игра в запасе.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
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