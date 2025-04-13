«Манчестер Юнайтед» впервые с 1931 года уступил «Ньюкаслу» дважды за сезон
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«Ньюкасл» одержал вторую победу над «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии — 2024/2025. Матч 32-го тура завершился разгромной победой «сорок» (4:1). Как сообщает Opta Sport, «Манчестер Юнайтед» не проигрывал два матча «Ньюкаслу» за один чемпионат с сезона-1930/1931.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24' 1:1 Гарначо – 37' 2:1 Барнс – 49' 3:1 Барнс – 64' 4:1 Гимарайнс – 77'
Напомним, матч первого круга между командами состоялся 30-го декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. На стадионе «Олд Траффорд» «Ньюкасл» победил со счётом 2:0.
Победа позволила «Ньюкаслу» довести количество набранных в сезоне очков до 56 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «Манчестер Юнайтед» осталось 38 очков. Команда располагается на 14-й строчке.
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