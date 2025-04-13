«Манчестер Юнайтед» впервые с 1931 года уступил «Ньюкаслу» дважды за сезон

«Ньюкасл» одержал вторую победу над «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии — 2024/2025. Матч 32-го тура завершился разгромной победой «сорок» (4:1). Как сообщает Opta Sport, «Манчестер Юнайтед» не проигрывал два матча «Ньюкаслу» за один чемпионат с сезона-1930/1931.

Напомним, матч первого круга между командами состоялся 30-го декабря в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. На стадионе «Олд Траффорд» «Ньюкасл» победил со счётом 2:0.

Победа позволила «Ньюкаслу» довести количество набранных в сезоне очков до 56 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету «Манчестер Юнайтед» осталось 38 очков. Команда располагается на 14-й строчке.