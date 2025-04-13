Валерий Газзаев раскритиковал поведение игроков «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о нарушениях игроков «Краснодара» в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:4).

«Не понравилось, когда «Краснодар» стал проигрывать, появилось много грязных фолов. Им надо было отыгрываться, но я не увидел лидера. В такие моменты лидеры должны решать, но Сперцян не играл на своём уровне, Черников много фолил. Стали больше обращаться к судьям, идти в стыковые единоборства. «Краснодару» надо было сконцентрироваться на игре.

У Кордобы был только один эпизод, когда забил Кривцов. Защитники «Зенита» нейтрализовали нападающих «Краснодара». Победа питерцев закономерна. «Зенит» подготовился к матчу на самом высоком уровне. Хорошее движение, контроль мяча, создание голевых ситуаций. Понравилась мне команда. Играли как в лучшие годы. Плюс сказалось исполнительское мастерство. А играть постоянно за счёт одного Кордобы невозможно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.