Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Газзаев раскритиковал поведение игроков «Краснодара» в матче с «Зенитом»

Валерий Газзаев раскритиковал поведение игроков «Краснодара» в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Газзаев высказался о нарушениях игроков «Краснодара» в матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:4).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

«Не понравилось, когда «Краснодар» стал проигрывать, появилось много грязных фолов. Им надо было отыгрываться, но я не увидел лидера. В такие моменты лидеры должны решать, но Сперцян не играл на своём уровне, Черников много фолил. Стали больше обращаться к судьям, идти в стыковые единоборства. «Краснодару» надо было сконцентрироваться на игре.

У Кордобы был только один эпизод, когда забил Кривцов. Защитники «Зенита» нейтрализовали нападающих «Краснодара». Победа питерцев закономерна. «Зенит» подготовился к матчу на самом высоком уровне. Хорошее движение, контроль мяча, создание голевых ситуаций. Понравилась мне команда. Играли как в лучшие годы. Плюс сказалось исполнительское мастерство. А играть постоянно за счёт одного Кордобы невозможно», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео Это был чемпионский разгром! «Зенит» растерзал «Краснодар», хотя пропустил первый! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android