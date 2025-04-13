«Вильярреал» одержал волевую победу над «Бетисом» и опередил его в таблице Ла Лиги

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного судьи встречу обслуживал Хуан Луис Пулидо Сантана. Волевую победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Вильярреала».

Уже на третьей минуте правый защитник «Бетиса» Айтор Руибаль открыл счёт в матче. На 26-й минуте нападающий «Вильярреала» Тьерно Барри восстановил равенство в счёте. На 48-й минуте нападающий Айосе Перес вывел «Вильярреал» вперёд.

Победа позволила «Вильярреалу» подняться на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У команды теперь 51 набранное очко в 30 матчах. «Бетис» с 48 очками в 31 матче опустился на шестую строчку.