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Результаты матчей Первой лиги 13 апреля

Результаты матчей Первой лиги 13 апреля
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Сегодня, 13 апреля, прошли пять матчей 28-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 13 апреля:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» Тула — 1:0;
«Сокол» — «Родина» — 1:2;
«Черноморец» — «Ротор» — 1:1;
«КАМАЗ» — «Енисей» — 0:0;
«Балтика» — «Сочи» — 2:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика». Команда набрала 62 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает екатеринбургский «Урал» (49). На четвёртом месте расположился новороссийский «Черноморец» с 48 очками. В зоне вылета находятся «Тюмень» (23), владикавказская «Алания» (23) и саратовский «Сокол» (22).

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