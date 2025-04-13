«Крылья Советов» на выезде обыграли «Химки» в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1.

На 14-й минуте нападающий хозяев Антон Заболотный открыл счёт в матче. На 54-й минуте защитник самарцев Кирилл Печенин сравнял счёт во встрече прямым ударом со штрафного. На 75-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Игорь Дмитриев забил третий гол «Крыльев» и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.