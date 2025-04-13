Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории. Он превзошёл Сергея Корниленко (57), забив 58-й гол за самарский клуб. Сергеев отметился рекордным забитым мячом в игре 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Встреча проходит в эти минуты, «Крылья» выигрывают со счётом 3:1.

Иван Сергеев отличился на 75-й минуте матча, сделав счёт 2:1. В текущем сезоне чемпионата России 29-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи.

41-летний Сергей Корниленко выступал за «Крылья Советов» в период с 2011 по 2019 год, сыграв прощальный матч в 2021 году.