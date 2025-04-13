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Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории

Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» в российской истории
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории. Он превзошёл Сергея Корниленко (57), забив 58-й гол за самарский клуб. Сергеев отметился рекордным забитым мячом в игре 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками». Встреча проходит в эти минуты, «Крылья» выигрывают со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

Иван Сергеев отличился на 75-й минуте матча, сделав счёт 2:1. В текущем сезоне чемпионата России 29-летний нападающий провёл 20 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи.

41-летний Сергей Корниленко выступал за «Крылья Советов» в период с 2011 по 2019 год, сыграв прощальный матч в 2021 году.

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