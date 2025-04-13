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Сергей Корниленко поздравил Ивана Сергеева с рекордным голом за «Крылья Советов»

Сергей Корниленко поздравил Ивана Сергеева с рекордным голом за «Крылья Советов»
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Бывший форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поздравил нападающего самарцев Ивана Сергеева с рекордом по количеству голов за команду. Сергеев побил рекорд Корниленко по голам за «Крылья Советов», отличившись в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча проходит в эти минуты, «Крылья» выигрывают со счётом 3:1. Данный мяч стал для 29-летнего нападающего 58-м за самарцев.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

— Я очень рад и счастлив за Ваню! Пускай дальше увеличивает и увеличивает количество мячей. Очень приятно, что он побил рекорд на той игре, на которой я присутствую. Мы уже обменялись с ним нашими жестами! Я очень рад! Поздравляю «Крылья» и Ваню!

— Получается, вы в роли Уэйна Гретцки?
— Давайте не будем (смеётся). Давайте стоять на земле! Поздравляю Самару и «Крылья», что Ваня побил мой рекорд. Пускай его увеличивает! — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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