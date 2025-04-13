Сергей Корниленко поздравил Ивана Сергеева с рекордным голом за «Крылья Советов»

Бывший форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поздравил нападающего самарцев Ивана Сергеева с рекордом по количеству голов за команду. Сергеев побил рекорд Корниленко по голам за «Крылья Советов», отличившись в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Встреча проходит в эти минуты, «Крылья» выигрывают со счётом 3:1. Данный мяч стал для 29-летнего нападающего 58-м за самарцев.

— Я очень рад и счастлив за Ваню! Пускай дальше увеличивает и увеличивает количество мячей. Очень приятно, что он побил рекорд на той игре, на которой я присутствую. Мы уже обменялись с ним нашими жестами! Я очень рад! Поздравляю «Крылья» и Ваню!

— Получается, вы в роли Уэйна Гретцки?

— Давайте не будем (смеётся). Давайте стоять на земле! Поздравляю Самару и «Крылья», что Ваня побил мой рекорд. Пускай его увеличивает! — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.