Матч «Зенита» и «Краснодара» посетили 57 105 зрителей
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На матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пришли 57 105 зрителей. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 4:1.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16' 1:1 Мостовой – 29' 2:1 Гонду – 38' 3:1 Глушенков – 80' 4:1 Энрике – 90'
Таким образом, эта встреча стала самой посещаемой домашней игрой сине-бело-голубых в текущем сезоне.
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 47 очков.
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