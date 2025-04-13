Матч «Зенита» и «Краснодара» посетили 57 105 зрителей

На матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром» пришли 57 105 зрителей. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» одержал разгромную победу со счётом 4:1.

Таким образом, эта встреча стала самой посещаемой домашней игрой сине-бело-голубых в текущем сезоне.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 47 очков.