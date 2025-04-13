«Атлетико» хочет продлить контракт с Коке, хавбек выступает за клуб с 2011 года — Marca

Мадридский «Атлетико» собирается предложить новый контракт 33-летнему полузащитнику Коке. Как сообщает издание Marca, новое соглашение с футболистом будет действовать до лета 2026 года. Действующий контракт Коке с «Атлетико» истекает в конце текущего сезона.

Коке является воспитанником мадридского «Атлетико». За основную команду «матрасников» испанец выступает с января 2011 года. За это время он провёл в клубе 673 матча, забил 48 голов и 119 раз результативно ассистировал партнёрам.

В текущем розыгрыше испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице. У команды 60 очков в 30 матчах. Отставание от «Реала» и «Барселоны», которые провели на один матч больше, составляет, соответственно, шесть и 10 очков.