Шапи Сулейманов забил первый гол за «Канзас» в матче МЛС с «Портлендом»

В эти минуты проходит матч МЛС между «Спортинг Канзас-Сити» и «Портленд Тимберс». Российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов отметился забитым мячом на 16-й минуте. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Портленда».

Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в американскую МЛС в феврале текущего года. «Спортинг Канзас-Сити» заплатил за трансфер россиянина € 2,4 млн. С сентября 2023 года воспитанник «Краснодара» выступал в составе греческого «Ариса».

После семи матчей «Канзас-Сити» занимает 14-е место из 15 в турнирной таблице Западной конференции МЛС. В активе команды четыре набранных очка. Сулейманов принял участие во всех матчах своей команды и записал на свой счёт две голевые передачи.