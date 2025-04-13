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Шапи Сулейманов забил первый гол за «Канзас» в матче МЛС с «Портлендом»

Шапи Сулейманов забил первый гол за «Канзас» в матче МЛС с «Портлендом»
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В эти минуты проходит матч МЛС между «Спортинг Канзас-Сити» и «Портленд Тимберс». Российский вингер Магомед-Шапи Сулейманов отметился забитым мячом на 16-й минуте. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Портленда».

США — Major League Soccer . МЛС
13 апреля 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
2 : 4
Портленд Тимберс
Портленд
0:1 Айяла – 10'     1:1 Сулейманов – 16'     1:2 Келси – 26'     2:2 Йовелич – 33'     2:3 Келси – 49'     2:4 Miller – 54'    

Магомед Шапи-Сулейманов перебрался в американскую МЛС в феврале текущего года. «Спортинг Канзас-Сити» заплатил за трансфер россиянина € 2,4 млн. С сентября 2023 года воспитанник «Краснодара» выступал в составе греческого «Ариса».

После семи матчей «Канзас-Сити» занимает 14-е место из 15 в турнирной таблице Западной конференции МЛС. В активе команды четыре набранных очка. Сулейманов принял участие во всех матчах своей команды и записал на свой счёт две голевые передачи.

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