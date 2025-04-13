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Видеообзор разгромной победы «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ

Видеообзор разгромной победы «Зенита» над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Павел Кукуян (Сочи). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 16'     1:1 Мостовой – 29'     2:1 Гонду – 38'     3:1 Глушенков – 80'     4:1 Энрике – 90'    

На 16-й минуте Никита Кривцов открыл счёт во встрече. На 29-й минуте Андрей Мостовой сравнял счёт в матче. На 38-й минуте Лусиано Гонду вывел сине-бело-голубых вперёд. На 80-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч «Зенита». На 90+1-й минуте Луис Энрике довёл счёт до крупного — 4:1.

Видео доступно на странице «Зенита в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков.

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