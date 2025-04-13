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Бакаев не сыграет с «Зенитом» из-за жёлтой карточки, полученной в концовке матча с «КС»

Бакаев не сыграет с «Зенитом» из-за жёлтой карточки, полученной в концовке матча с «КС»
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за подмосковные «Химки», пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским клубом из-за дисквалификации. Футболист получил четвёртую в сезоне жёлтую карточку на 90-й минуте матча 24-го тура с «Крыльями Советов» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Заболотный – 14'     1:1 Печенин – 54'     1:2 Сергеев – 75'     1:3 Дмитриев – 90+4'    

Напомним, регламент РПЛ запрещает клубам прописывать в арендных соглашениях пункт о неучастии футболистов в матчах с командами, которым они принадлежат. Бакаев не принимал участие в матче первого круга между «Зенитом» и «Химками», который завершился вничью (1:1). Сам футболист в интервью подтвердил, что не принял участие в матче, потому что ему «не разрешили».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев позже опроверг наличие в контракте Бакаева пункта о запрете на участие в матчах с «Зенитом», заявив, что игрок отсутствовал из-за недомогания.

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