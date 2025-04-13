Бакаев не сыграет с «Зенитом» из-за жёлтой карточки, полученной в концовке матча с «КС»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за подмосковные «Химки», пропустит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским клубом из-за дисквалификации. Футболист получил четвёртую в сезоне жёлтую карточку на 90-й минуте матча 24-го тура с «Крыльями Советов» (1:3).

Напомним, регламент РПЛ запрещает клубам прописывать в арендных соглашениях пункт о неучастии футболистов в матчах с командами, которым они принадлежат. Бакаев не принимал участие в матче первого круга между «Зенитом» и «Химками», который завершился вничью (1:1). Сам футболист в интервью подтвердил, что не принял участие в матче, потому что ему «не разрешили».

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев позже опроверг наличие в контракте Бакаева пункта о запрете на участие в матчах с «Зенитом», заявив, что игрок отсутствовал из-за недомогания.