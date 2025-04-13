Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 24-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 13 апреля, завершился 24-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

11 апреля, пятница:

«Спартак» — «Динамо» Махачкала — 1:2.

12 апреля, суббота:

«Оренбург» — ЦСКА — 0:2;

«Пари НН» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Рубин» — «Локомотив» — 1:0;

«Ахмат» — «Ростов» — 2:1.

13 апреля, воскресенье:

«Акрон» – «Факел» – 1:0;

«Зенит» – «Краснодар» – 4:1;

«Химки» – «Крылья Советов» – 1:3.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47). В зоне прямого вылета находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).