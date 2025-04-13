Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Англии 13 апреля

Результаты матчей чемпионата Англии 13 апреля
Комментарии

В воскресенье, 13 апреля, прошли четыре встречи в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 13 апреля:

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 4:2;
«Челси» — «Ипсвич Таун» — 2:2;
«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 76 очков после 32 матчей. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 63 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (21), «Лестер Сити» (18) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 32 матчей.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» без Онана разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче 32-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android