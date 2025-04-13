Результаты матчей чемпионата Англии 13 апреля

В воскресенье, 13 апреля, прошли четыре встречи в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 13 апреля:

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 4:2;

«Челси» — «Ипсвич Таун» — 2:2;

«Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед» — 2:1;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 4:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 76 очков после 32 матчей. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 63 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (21), «Лестер Сити» (18) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 32 матчей.