Сегодня, 13 апреля, прошли два матча 29-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 13 апреля:

«Штутгарт» — «Вердер» — 1:2;

«Айнтрахт» Ф — «Хайденхайм» — 3:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 69 очков после 29 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 63 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (51 очко). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (18), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).