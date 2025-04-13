Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своей команды над «Вест Хэмом» (2:1) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Али [Бекер] позаботился о том, чтобы они не забили раньше. У них было несколько возможностей сравнять счёт во втором тайме, и, к сожалению, они забили один гол. Если честно, я ожидал, что будет добавлено две-три минуты дополнительного времени, но внезапно судьи добавили семь минут без каких-либо задержек со стороны обеих команд, что стало для меня небольшим сюрпризом.

И это помогло, потому что мы забили гол прямо перед дополнительным временем, и, конечно, для меня это стало облегчением, мне казалось, что после того, как «Вест Хэм» забил, и по тому, как прошла вторая половина, можно было ожидать, что они забьют ещё.

Но наши болельщики и наши игроки думали иначе, потому что с того момента, как соперник сравнял счёт, мы снова начали играть, снова начали прессинговать, и болельщики были очень шумными в тот момент. Были несколько контратак, которые привели к угловому, а затем мы заработали штрафной, а в современном футболе штрафные удары очень важны, и сегодня мы снова это увидели», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».