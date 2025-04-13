Елагин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Ньюкасла»

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о вратарской проблеме в «Манчестер Юнайтед» после поражения команды от «Ньюкасла» (1:4) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

«Я всегда говорил, что не надо было гнать де Хеа — он один из лучших киперов в истории «МЮ». А неудачные сезоны бывают у всех вратарей — у всех! Так что с де Хеа поторопились», — написал Елагин в телеграм-канале.

Испанский вратарь Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. В тот же период у «Интера» за € 50,2 млн был приобретён камерунец Андре Онана. Ранее в СМИ появились новости о том, что полевые игроки «МЮ» недовольны уровнем игры вратаря и требуют убрать его из состава. Место в воротах «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» занял турецкий голкипер Алтай Байындыр.