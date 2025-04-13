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Елагин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Ньюкасла»

Елагин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Ньюкасла»
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Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о вратарской проблеме в «Манчестер Юнайтед» после поражения команды от «Ньюкасла» (1:4) в 32-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тонали – 24'     1:1 Гарначо – 37'     2:1 Барнс – 49'     3:1 Барнс – 64'     4:1 Гимарайнс – 77'    

«Я всегда говорил, что не надо было гнать де Хеа — он один из лучших киперов в истории «МЮ». А неудачные сезоны бывают у всех вратарей — у всех! Так что с де Хеа поторопились», — написал Елагин в телеграм-канале.

Испанский вратарь Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года. В тот же период у «Интера» за € 50,2 млн был приобретён камерунец Андре Онана. Ранее в СМИ появились новости о том, что полевые игроки «МЮ» недовольны уровнем игры вратаря и требуют убрать его из состава. Место в воротах «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюкаслом» занял турецкий голкипер Алтай Байындыр.

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