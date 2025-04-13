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Гол Сулейманова не помог «Канзасу» уйти от поражения в матче МЛС с «Портлендом»

Гол Сулейманова не помог «Канзасу» уйти от поражения в матче МЛС с «Портлендом»
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Завершился матч регулярного розыгрыша МЛС, в котором встречались «Спортинг Канзас-Сити» и «Портленд Тимберс». Игра проходила на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк». Российский вингер хозяев поля Магомед-Шапи Сулейманов появился на поле с первых минут. Игра завершилась уверенной победой «Портленда» — 4:2.

США — Major League Soccer . МЛС
13 апреля 2025, воскресенье. 21:15 МСК
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Окончен
2 : 4
Портленд Тимберс
Портленд
0:1 Айяла – 10'     1:1 Сулейманов – 16'     1:2 Келси – 26'     2:2 Йовелич – 33'     2:3 Келси – 49'     2:4 Miller – 54'    

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Портленда» Давид Айяла. На 16-й минуте Сулейманов ударом со штрафного восстановил равенство в счёте. На 26-й минуте форвард гостей Кевин Келси вновь вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий «Канзаса» Деян Йовелич реализовал пенальти. На 49-й минуте Келси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «Канзаса» Янсен Миллер отправил мяч в собственные ворота. На 90+3-й минуте игры Йовелич не реализовал пенальти.

После восьми проведённых матчей «Спортинг Канзас-Сити» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У команды четыре очка. «Портленд Тимберс», в свою очередь, с 14 очками располагается на четвёртой строчке.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
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