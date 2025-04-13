Гол Сулейманова не помог «Канзасу» уйти от поражения в матче МЛС с «Портлендом»

Завершился матч регулярного розыгрыша МЛС, в котором встречались «Спортинг Канзас-Сити» и «Портленд Тимберс». Игра проходила на стадионе «Чилдренс Мёрси Парк». Российский вингер хозяев поля Магомед-Шапи Сулейманов появился на поле с первых минут. Игра завершилась уверенной победой «Портленда» — 4:2.

На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Портленда» Давид Айяла. На 16-й минуте Сулейманов ударом со штрафного восстановил равенство в счёте. На 26-й минуте форвард гостей Кевин Келси вновь вывел свою команду вперёд. На 33-й минуте нападающий «Канзаса» Деян Йовелич реализовал пенальти. На 49-й минуте Келси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «Канзаса» Янсен Миллер отправил мяч в собственные ворота. На 90+3-й минуте игры Йовелич не реализовал пенальти.

После восьми проведённых матчей «Спортинг Канзас-Сити» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. У команды четыре очка. «Портленд Тимберс», в свою очередь, с 14 очками располагается на четвёртой строчке.