Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рекордный гол Сергеева — в видеообзоре победы «Крыльев Советов» над «Химками»

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Химки» и «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Абросимов. Победу одержали «Крылья Советов» со счётом 3:1.

На 14-й минуте Антон Заболотный открыл счёт в матче. На 54-й минуте Кирилл Печенин сравнял счёт во встрече прямым ударом со штрафного. На 75-й минуте Иван Сергеев вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Игорь Дмитриев забил третий гол «Крыльев» и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Видео доступно на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Отметим, что нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лучшим бомбардиром клуба в российской истории. Он превзошёл Сергея Корниленко (57), забив 58-й гол за самарскую команду.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, заработав 23 очка после 24 встреч. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке с 26 очками.